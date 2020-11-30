خلية الازمة الصحية تصدر عدة قرارات منها اغلاق المولات والمتنزهات غير الملتزمة

اصدرت خلية الازمة الصحية، الاثنين، في وزارة الصحة والخاصة بمجابهة جائحة كورونا العديد من القرارات، مبينة ان من بينها اغلاق المولات والمتنزهات غير الملتزمة بالاجراءات الصحية. وقالت وزارة الصحة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "لجنة الامر الديواني ٢١٧ ( خلية الازمة الصحية ) في وزارة الصحة والخاصة بمجابهة جائحة كورونا اتخذت العديد من القرارات". وادناه نص القرارات: ١- توجه بتطبيق قانون الصحة العامة بغلق المدارس الحكومية والاهلية التي لا تلتزم بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بخصوص تحديد الدوام يوم بالاسبوع وكذلك الالتزام بالتعليمات الصحية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي ٢- غلق كافة المحلات والمتنزهات والمقاهي والمولات التي لاتلتزم بالتعليمات الصحية ٣- على كافة الوزارات والدوائر للالتزام بالشروط الصحية لضمان عدم اصابة موظفيها والمراجعين بفايروس كورونا.

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