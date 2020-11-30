حصيلة جديدة لوفيات كورونا حول العالم

تسبب فيروس كورونا -الذي ظهر لأول مرة في الصين قبل قرابة العام- بوفاة مليون و460 ألفا و18 شخصا في العالم في آخر حصيلة بهذا الشأن.
وأصيب أكثر من 62 مليونا و732 ألف شخص في العالم بالفيروس، تعافى منهم 39 مليونا و899 ألفا حتى اليوم.
وسجلت الولايات المتحدة حتى مساء امس الأحد أكثر من 140 ألف إصابة جديدة و822 وفاة خلال 24 ساعة فقط، حسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز، وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس أكثر من 266 ألفا، وهو الأعلى في العالم، في حين سجلت أكثر من 13.3 مليون إصابة في المجمل.
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