الضرائب تكشف عن ايرادات عن تشرين الاول الماضي

كشفت الهيئة العامة للضرائب، الاثنين، عن ايرادات شهر تشرين الاول الماضي.
وقال المدير العام للهيئة شاكر محمود الزبيدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دوائر الضرائب حققت ايراد نحو 620 مليار دينار لشهر تشرين الاول ٢٠٢٠".
وأضاف أن "هذه المبالغ المستحصلة ليست من ضمن نظام المدفوعات والبالغة ٢٣٠ مليار دينار"، موضحاً أن "هذه الايرادات تدخل على الشهر الحالي مقارنة بشهر تشرين الاول ٢٠١٩ 206 مليار اي توجد زيادة اكثر من ٤٠٠ مليار عن سنة ٢٠١٩".
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