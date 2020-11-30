شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في شمال شرق نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال شرق نيجيريا و أدى إلى سقوط أكثر من مائة قتيل و جريح من المدنيين الأبرياء.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أصدرته اليوم أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، و رفضها الدائم لجميع أشكال العنف و الإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن و الاستقرار و تتنافى مع القيم و المبادئ الدينية و الإنسانية.

و أعربت الوزارة عن خالص تعازيها و مواساتها لأهالي و ذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.