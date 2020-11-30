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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في شمال شرق نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال شرق نيجيريا و أدى إلى سقوط أكثر من مائة قتيل و جريح من المدنيين الأبرياء.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أصدرته اليوم أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، و رفضها الدائم لجميع أشكال العنف و الإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن و الاستقرار و تتنافى مع القيم و المبادئ الدينية و الإنسانية.
و أعربت الوزارة عن خالص تعازيها و مواساتها لأهالي و ذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.
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