شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الغلابة بالبحيرة: صليت استخارة ثلاث مرات وبعدها قررت الترشح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد حلمى الشيشينى، الفائز بعضوية مجلس النواب عن محافظة البحيرة ببرلمان 2020، والشهير بـ"نائب الغلابة"، إن مصطلح نائب الغلابة يعتز به جيدا، وكافة الألقاب التي أطلقت عليه، متابعا:"شرف ليا طبعا".

وأوضح الشيشينى، خلال لقاء على قناة الحياة اليوم الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه لا ينتمى لأى حزب، ومنذ ثلاثة سنوات أعلن نيته الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة عن مركز كوم حمادة قبل قانون تقسيم الدوائر الجديد الذى ضم مركز بدر لمركز كوم حمادة في دائرة واحدة، متابعا:" الجميع قابل الطلب بالرفض حتى أقرب الأقربين، ولكن الرفض كان خوفا من عدم الفوز نتيجة عدم توافر الاعتمادات المالية أو الخبرة السياسية، فكان الجميع يخشى عدم الفوز وتأثير ذلك سلبا على مشاعرى".

واستكمل:" نظرا لأنني أعمل في مجال الرياضة من خلال إدارة مركز ملعب خاص، وامتلك مكتبة، فأتمتع بقبول لدى شريحة عريضة جدا من الشباب، وهناك جانب خيرى لم اذكره وقت الدعاية والانتخابات حتى لا يقال اننى استغل هذا الأمر متمثل في مساعدات للفئات غير القادرة، سواء إجراء عمليات جراحية، أو تجهيز عرايس، من خلال بعض رجال الخير والجمعيات والمؤسسات الخيرية، ونظرا لوجود هذا الظهير الشعبى جاءت فكرة الترشح حتى أتمكن من تقديم مزيد من المساعدات لهذه الفئات غير القادرة".

ولفت نائب الغلابة، إلى أنه أصر على الفكرة لتقديم مزيد من المساعدات للفئات البسيطة حينما وجد بعض الشباب لا يملك 20 جنيها ثمن المواصلات لزيادة والدته المحجوزة فى أحد المستشفيات فى المركز، وعلى الرغم من اعتراض أقرب الأقربين على فكرة الترشح ومحاولة إثناءه عن الفكرة إلا أنه أصر، خاصة بعد صلاة استخارة ثلاثة مرات ومن بعدها تقدم بأوراق ترشحه".