شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات النواب فى 13 محافظة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب فى 13 محافظة، والتى أجريت بها جولة الإعادة، فى محافظات: الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والإسكندرية والبحيرة ومطروح. أسماء المرشحين الفائزين بعضوية النواب بالإعادة بالمرحلة الأولى

الفائزون بعضوية النواب فى جولة الإعادة بمحافظة الإسكندرية الإسكندرية:

الإسكندرية: الدائرة الأولى: أبو العباس تركى، محمد حسين الحمامى، عبد الفتاح يحيى، محمد أشرف سردينه. الدائرة الثانية: أحمد عبد المجيد، على الدسوقى عبد المولى، عمر جمال عمر. الدائرة الثالثة: مجدى صادق الوليلى، أحمد عوض محمد. الدائرة الرابعة: محمد جبريل محمد، محمود سامح عبد الحميد. الدائرة السادسة: أحمد عبد الحميد أحمد، أحمد خليل خير الله.

الفائزون بعضوية النواب فى جولة الإعادة بمحافظة الأقصر محافظة الأقصر

محافظة الأقصر الدائرة الأولى: بهاء الدين أبو الحمد الدائرة الثانية: بهجت الصن الدائرة الثالثة: باهى أمين مسعود

الفائزون بعضوية النواب فى جولة الإعادة بمحافظة مطروح محافظة مطروح

محافظة مطروح الدائرة الأولى: جمال الشورى الدائرة الثانية: رزق جالى نصر الله

الفائزون بعضوية النواب فى جولة الإعادة بمحافظة الوادى الجديد محافظة الوادى الجديد

محافظة الوادى الجديد الدائرة الأولى: أحمد العقاطى الدائرة الثانية: حمدى محمد محسن سليمان

الفائزون بعضوية النواب فى جولة الإعادة بمحافظة البحيرة البحيرة:

البحيرة: الدائرة الأولى: سناء أنور برغش، عبد الرؤف توفيق فراج، عادل عبد الوهاب يونس الدائرة الثانية: محمود عادل شعلان، سحر بشير معتوق، أحمد حمدى خطاب. الدائرة الثالثة: أسامة أنور المصرى، أحمد عبده عرجاوى الدائرة الرابعة: هشام سعيد فوزى، بلال حامد النحال الدائرة الخامسة: علاء حمدى قريطم الدائرة السادسة: أشرف سيف النصر المقرحى الدائرة السابعة: حمدى عبد الوهاب عثمان، خالد عبد المولى خطيب الدائرة الثامنة: محمد عبد السلام حجازى، محمد عزت محمد عرفات الدائرة التاسعة: أحمد حلمى الشيشينى، طلبة أحمد ثابت النحال

الفائزون بعضوية النواب فى جولة الإعادة بمحافظة أسوان محافظة أسوان

محافظة أسوان الدائرة الأولى: جابر أبو خليل، أحمد صالح الدائرة الثانية: خالد رضوان الدائرة الثالثة: أيمن فؤاد الدائرة الرابعة: على البدرى الملاوى

الفائزون بعضوية النواب فى جولة الإعادة بمحافظة قنا محافظة قنا

محافظة قنا الدائرة الأولى: العمدة مبارك عامر، مصطفى محمود محمد الدائرة الثانية: محمد طايع، أشرف أبو الفضل الدائرة الثالثة: خالد خلف الله، سيد أبو زيد، السيد المنوفى الدائرة الرابعة: اللواء عبد الفتاح الشحات، خالد أبو نحول

الفائزون بعضوية النواب فى جولة الإعادة بمحافظة الجيزة الدائرة الأولى الجيزة:

الجيزة: الدائرة الثالثة: عماد الدين الدرجلى، حازم رياض جودة

الفائزون بعضوية النواب فى جولة الإعادة بمحافظة سوهاج محافظة سوهاج

محافظة سوهاج الدائرة الأولى: حاتم مبارك، أحمد عواجة الدائرة الثانية: محمد لبيب، زكريا حسان الدائرة الثالثة: رفعت شكيب الدائرة الرابعة: مصطفى سالم، العمدة نشأت، إبراهيم خليفة الدائرة الخامسة: ياسر الهوارى، خليفة رضوان الدائرة السادسة: عاطف كعربان الدائرة السابعة: محمد أبو الخير، نور أبو ستيت الدائرة الثامنة:أحمد قورة

الفائزون بعضوية النواب فى جولة الإعادة بمحافظة أسيوط محافظة أسيوط

محافظة أسيوط الدائرة الأولى: محمد حمدى دسوقى، مصطفى بدران، علاء سليمان الدائرة الثانية: لواء يونس الجاحر، إبراهيم نظير عبد الرحيم، حسام ماضى، حمادة زهير الفولى الدائرة الثالثة: ناصر عثمان، عصام العمدة، أحمد حسين جودة الدائرة الرابعة: الحسينى عيسى جلال، علاء خير الله

الفائزون بعضوية النواب فى جولة الإعادة بمحافظة بنى سويف بنى سويف

بنى سويف الدائرة الأولى: محمد سيد كامل حسان، محمد رجب عبد العظيم الدائرة الثانية: محمد سيد أحمد جنيدى، عبد الحكيم مسعود الدائرة الثالثة: سامى توفيق كامل معوض الدائرة الرابعة: حسام محمد أحمد، طه محمد بهجت عبد اللطيف، أحمد على عباس أبو زيد

الفائزون بعضوية النواب فى جولة الإعادة بمحافظة المنيا محافظة المنيا

محافظة المنيا الدائرة الأولى: العمدة عثمان المنتصر، أشرف الأحمداوى، على بدوى الدائرة الثانية: محمد نشأت العمدة، أحمد تامر، مجدى ملك الدائرة الثالثة: إيهاب عبدالعظيم جابر، مصطفى خالد فتح الباب، أحمد حته، سعودى عبدالرحمن حسين. الدائرة الرابعة: حسام أبو زيد، أحمد عبد المنعم إسماعيل الدائرة الخامسة: الحاج رياض، صابر عبدالحكيم، محمد مصطفى كمال

الفائزون بعضوية النواب فى جولة الإعادة بمحافظة الفيوم محافظة الفيوم

محافظة الفيوم الدائرة الثانية: العمدة كامل فيصل، كمال أبو جليل الدائرة الثالثة: محسن أبو سمنة، عبد المنعم عبد العليم، محمد ثابت الجمال الدائرة الرابعة: محمد طه الخولى، أحمد دياب

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