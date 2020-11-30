الرئاسة الجزائرية تعلن عن مغادرة الرئيس الجزائري للمستشفى في ألمانيا

أعلنت رئاسة الجزائرية مساء اليوم الإثنين، أن رئيس عبد المجيد تبون، يتماثل للشفاء، سيعود إلى الجزائر في الأيام القادمة.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية عبر بيان لها، أن رئيس تبون غادر المستشفى المتخصص بألمانيا ويواصل ما تبقى من فترة النقاهة إمتثالا لتوصيات الفريق الطبي

ويأتي بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية حول الوضع الصحي في ظل الغموض الذي يلف الحالة الصحية للرئيس الجزائري، مما غذى شائعات وتساؤلات حول حقيقة وضعه الصحي، وذلك بعد شهر على نقله بشكل طارئ إلى ألمانيا للعلاج من فيروس كورونا.

وفي بيان صدر في 24 أكتوبر الماضي، اكتفت الرئاسة الجزائرية بإعلان أن تبون دخل “طوعيا” في حجر، لخمسة أيام، عقب الاشتباه في إصابة مسؤولين كبار في الرئاسة والحكومة بفيروس كورونا.

وفي 28 أكتوبر، أشارت الرئاسة إلى أن تبون نُقل إلى ألمانيا “لإجراء فحوص طبية معمقة، بناء على توصية الطاقم الطبي”.

