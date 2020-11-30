78 في المائة نسبة المغاربة المتعايشين مع السيدا والذين يعرفون إصابتهم

تزامنا مع اليوم العالمي للسيدا، والذي يخلده العالم في ظل جائحة كورونا؛ قالت وزارة الصحة، مساء اليوم الاثنين، إن نسبة الأشخاص المتعايشين مع الفيروس في المغرب والذين يعرفون إصابتهم ٪78.

وأوضحت الوزارة، أنها عملت على ضمان استمرارية الرعاية للأشخاص المتعايشين مع الفيروس، ولا سيما من خلال ضمان الولوج إلى العلاج المضادات القهقرية (antirétroviraux)، وذلك بالرغم من سياق الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد الذي يشهده المغرب.

وأكدت الوزارة، على أهمية ضمان الولوج إلى خدمات الوقاية والرعاية ضد فيروس نقص المناعة البشري، وذلك بالتعاون مع الشركاء المؤسساتيين ومنظمات المجتمع المدني وبدعم من الصندوق العالمي وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بمكافحة فيروس نقص المناعة البشري. حيث تمت تعبئة جميع الموارد اللازمة من اجل ذلك.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه في إطار الخطة الاستراتيجية الوطنية لسنة 2023 لمحاربة داء السيدا، تمكنت الوزارة خلال سنة 2019 وبتعاون مع جميع المتدخلين، من توسيع عملية الكشف عن الفيروس، حيث بلغت نسبة الأشخاص المتعايشين معه والذين يعرفون إصابتهم ٪78، مع ولوج 90٪ منهم إلى العلاج بمضادات الفيروس القهقرية وإبطال الحمولة الفيروسية عند 92٪ منهم.

واضافت الوزارة نفسها، أن هذه الانجازات تندرج ضمن التدابير المتخذة للقضاء نهائيا على هذا الداء في أفق سنة 2030، كمشكلة للصحة العامة، وذلك وفقا لأهداف التنمية المستدامة التي انخرطت فيها بلادنا.