المغرب وإسبانيا يتفقان على موعد انعقاد اللقاء رفيع المستوى المرتقب في الرباط

علم “اليوم 24” من مصادر مطلعة أن الحكومة المغربية، ونظيرتها الإسبانية اتفقتا على الموعد النهائي لعقد اللقاء رفيع المستوى بين البلدين، المرتقب التئامه في الرباط، وذلك في 17 من دجنبر المقبل.

وأفادت مصادر من رئاسة الحكومة لـ”اليوم 24″ أنه جرى تأكيد انعقاد أشغال اللجنة العليا المشتركة بين المغرب، وإسبانيا في 17 من دجنبر المقبل، التي سيترأسها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ونظيره الإسباني، بيدرو سانشيز.

وتأتي القمة المرتقبة بين البلدين الجارين، بعد مرور أزيد من 5 سنوات على آخر اجتماع احتضنته مدريد، جمع رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، ونظيره الإسباني مريانو راخوي.

وتناقش القمة المغربية-الإسبانية سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجموعة من المجالات، الاقتصادية، والأمنية، والسياسية، ويبقى أبرزها ملف الهجرة غير الشرعية والضغط المتزايد، الذي بات يفرضه وصول أفواج كبيرة من المهاجرين لجزر الكناري انطلاقا من الشواطئ الجنوبية للمغرب.