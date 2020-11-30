شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب مصري يوناني لتعزيز إجراءات الأمن في البحر المتوسط والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العميد تامر الرفاعي في بيان له اليوم، أن وحدات القوات البحرية المصرية واليونانية نفذت عدداً من الأنشطة التدريبية لتعزيز إجراءات الأمن البحري في البحر المتوسط، وتحقيق التوافق في أداء المهام القتالية للأسطولين المصري واليوناني
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