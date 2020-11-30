شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تستأنف الرحلات الجوية المحلية 6 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

قررت الحكومة الجزائرية عودة الرحلات الجوية المحلية ابتداءً من السادس من ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في بيان أصدره رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد، بعد التشاور مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا والهيئة الصحية.

وأشار البيان إلى أن الإجراء يظل يعتمد على التنفيذ والامتثال لـ"البروتوكول" الصحي الخاص على مستوى المطارات وعلى متن الطائرات.