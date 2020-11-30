شكرا لقرائتكم خبر العراق يتحصن للمصادمات بخطة انتشار في الناصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق أمس البدء بتنفيذ خطة انتشار أمنية في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار (375 كلم جنوب بغداد).

وقالت في بيان «إن قيادة عمليات سومر باشرت بتنفيذ خطة انتشار أمني داخل مركز محافظة ذي قار بعد وصول التعزيزات الأمنية (اللواء السابع والثلاثون جيش ولواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية) لفرض القانون وتعزيز الأمن وحماية المواطنين والمصالح العامة والخاصة».

وشهدت ساحة الحبوبي وسط الناصرية اضطرابات أمنية على وقع صدامات بين أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر ومتظاهرين أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة نحو 70 آخرين، بينهم عناصر بالقوات الأمنية العراقية.

وسارع رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى إقالة قائد شرطة الناصرية وتعيين بديلا عنه، وإعلان حظر التجوال ونشر قوات أمنية وعسكرية في الشوارع لمنع تجدد أعمال العنف.

وأعاد المعتصمون في مدينة الناصرية بناء خيم الاعتصام مجددا السبت الماضي في ساحة الحبوبي وإزالة معالم الدمار والحرائق.