شكرا لقرائتكم خبر لبنان: لا طرف ثالثا في تشكيل الحكومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية أمس على أنه لا دور لأي طرف ثالث في مسار تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال «نشرت صحيفتا (اللواء) و(نداء الوطن) ونقلت عنهما مواقع الكترونية وإعلامية أخرى معلومات مختلقة عن مسار تشكيل الحكومة الجديدة، ولا سيما الإشارة إلى دور رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل في عملية التشكيل».

وأضاف المكتب «إن هذه المعلومات كاذبة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة، وهي تتكرر من حين إلى آخر، وتعمم من وسيلة إعلامية إلى أخرى بتنسيق واضح من جهات معروفة ولأهداف لم تعد خافية على أحد».