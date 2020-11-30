ميليشيات الحوثي تعيش ليلة سوداء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الميليشيات الحوثية الإرهابية أطلقت صاروخا باليستيا من عمران وسقط في صعدة.

وقال التحالف «إن سقوط الصواريخ الباليستية الحوثية عشوائيا على المدنيين والتجمعات السكانية يهدد حياة المدنيين»، وإنه يتخذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيات.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي على أن الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت أمس صاروخا باليستيا من محافظة عمران باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.

من جهته جدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي التأكيد على مواصلة المسار الآمن لتنفيذ اتفاق الرياض الهادف إلى تحقيق وحدة الصف حول المشروع الوطني، وقال في خطاب بمناسبة الذكرى الـ53 ليوم الاستقلال الوطني «مسار رأب الصدع اليمني ومحاولات توحيد الصف الوطني من أجل استعادة وبناء الدولة ومؤسساتها الوطنية وتوحيد الجهود حول هذا الهدف النبيل».

وأضاف «ذهبنا إلى اتفاق الرياض الذي رعته مشكورة قيادة السعودية في موقف أخوي آخر يضاف إلى رصيدها المشرف الذي لن ينساه أبناء اليمن»، مضيفا «سنواصل بإذن الله هذا المسار لنزع فتيل التوتر والخلاف والصراع ووضع الوطن على أعتاب مرحلة جديدة من الحرية والبناء والنماء والاستقرار».

وقدم الشكر لقيادة السعودية على جهودهم المخلصة والصادقة مع اليمن وشعبه في كل الظروف والمراحل، وشدد على ضرورة إنهاء المشروع الانقلابي الحوثي وكافة مشاريع التقسيم والتجزئة، كما أكد في ذات الوقت التوق إلى سلام عادل وشامل يبنى على أسس متينة وصلبة لا تحمل معها بذور الصراع في المستقبل.

إلى ذلك طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إدانة الجريمة البشعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق المدنيين العزل في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، وتسببت بسقوط ثمانية شهداء من النساء والأطفال وجرح عشرة آخرين.

ميدانيا تشهد جبهات مأرب والجوف معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي الموالية لإيران، وأكد عبدالوهاب بحيبح ‏مساعد قائد محور بيحان لشؤون التوجيه السياسي والمعنوي والإعلام، بجبهة (رحوم) بمديرية مراد جنوب مأرب على أن الجبهة تشهد معارك عنيفة وليلة سوداء على ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وأضاف «لا مكان للمشروع الإثني الكهنوتي في أرض سبأ، يتساقط الساقطون وتبقى مأرب شامخة أبية عنيدة بفضل الله ثم بفضل الأبطال»، مضيفا «ستظل مأرب مركز الانطلاق لاستعادة اليمن من براثن الكهنوت والتخلف والحقد أذيال العمالة الإيرانية».

مشاهدات يمنية

• ميليشيات الحوثي تضاعف الضرائب والجمارك مئات الأضعاف.

• الأوبئة والأمراض تخيم على مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي.

• مقتل وجرح 35 مدنيا أغلبهم من النساء والأطفال خلال أسبوع في قصف مدفعي وقنص نفذته ميليشيات الحوثي على مناطق سكنية في محافظة الحديدة.

• ميليشيات الحوثي تمارس جرائم بشعة في حق المدنيين بمناطق سيطرتها.

• تدهور صحة الصحفي المختطف توفيق المنصوري، وأسرته تطالب بسرعة الإفراج عنه.