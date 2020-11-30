إثيوبيا تكذب أنباء قتل مدنيين في تيجراي

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وأضاف أن جيشه لن يدمر عاصمة تيجراي بعد السيطرة عليها في مطلع الأسبوع.ولم يصدر رد حتى الآن من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، التي اتهمت الحكومة باستهداف المدنيين في الضربات الجوية والقتال البري.
ويصعب التحقق من ادعاءات الجانبين، لانقطاع الاتصالات الهاتفية والإنترنت عن منطقة تيجراي، بالإضافة إلى القيود المشددة على دخول الإقليم منذ بداية القتال في 4 نوفمبر.
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