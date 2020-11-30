الاتحاد الأوروبي يعيد سفينة تركية إلى ميناء أنطاليا

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ولفتت (بلومبيرج) إلى أنه يبدو أن تركيا أوقفت المسح الذي تقوم به (أوروتش رئيس)، بينما يستعد القادة الأوروبيون لبحث فرض عقوبات على البلاد بسبب إصرارها على استكشاف مصادر الطاقة في مياه متنازع عليها في شرق البحر المتوسط. ومن المقرر أن ينعقد اجتماع الاتحاد الأوروبي يومي العاشر والحادي عشر من ديسمبر.وتصر تركيا على أجندتها الخاصة بشأن التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، ما يثير التوترات بينها وبين اليونان وقبرص العضوين في الاتحاد الأوروبي.
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