شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد الأوروبي يعيد سفينة تركية إلى ميناء أنطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت وكالة (بلومبيرج) للأنباء بأن بيانات موقع (مارين ترافيك) المتخصص في تتبع السفن أظهرت أن سفينة المسح التركية (أوروتش رئيس) عادت إلى ميناء أنطاليا جنوبي البلاد أمس.

ولفتت (بلومبيرج) إلى أنه يبدو أن تركيا أوقفت المسح الذي تقوم به (أوروتش رئيس)، بينما يستعد القادة الأوروبيون لبحث فرض عقوبات على البلاد بسبب إصرارها على استكشاف مصادر الطاقة في مياه متنازع عليها في شرق البحر المتوسط. ومن المقرر أن ينعقد اجتماع الاتحاد الأوروبي يومي العاشر والحادي عشر من ديسمبر.

وتصر تركيا على أجندتها الخاصة بشأن التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، ما يثير التوترات بينها وبين اليونان وقبرص العضوين في الاتحاد الأوروبي.