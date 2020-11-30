شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يكشف عن فريقه الاقتصادي: للمرة الأولى امرأة في منصب وزير الخزانة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وكالات عيَّن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن؛ اليوم الاثنين؛ فريقه الاقتصادي الذي ضمَّ للمرة الأولى امرأة في منصب وزير الخزانة؛ فيما أكد بايدن أن فريقه الاقتصادي «سيعمل على استعادة قوة الاقتصاد الأمريكي». وأصبحت جانيت يلين؛ التي عيَّنها بايدن وزيرةً للخزانة؛ أول امرأة تتولى هذا المنصب؛ في حين اختيرت سيسيليا روس رئيسةً لمجلس المستشارين الاقتصاديين. كما اختار الرئيس الأمريكي المنتخب نيرا تاندين لمنصب مديرة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، ووالي أدييمو نائباً لوزير الخزانة.

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