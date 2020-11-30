شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يفوز على عجمان بثلاثية في 4 دقائق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: عصام هجو

فاز الوصل على عجمان 3/2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين باستاد راشد بن سعيد ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي، وكان عجمان تقدم بهدف السبق لكن الإمبراطور نجح في العودة بسرعة فائقة وسجل ٣ أهداف خلال ٤ دقائق، ليتجمد رصيد «البرتقالي» عند نقطتين، ويبقي في المركز الثالث عشر قبل الأخير مؤقتاً، ورفع الوصل رصيده إلى 12 نقطة، وصعد إلى المركز السابع مؤقتاً.

وبدأ عجمان بالتسجيل في الدقيقة 30، بعد عرضية ساقطة من حسن عبدالرحمن، لتجد رأس عبدالله تراولي، والذي وضعها في المرمى، وسط حراسة من مدافعي وحارس مرمى الوصل.

وتعادل الوصل في الدقيقة 38، عن طريق نيكولاس أوروز، من كرة ارتدت إليه من حارس عجمان، بعد تسديدة قوية من فابيو دي ليما، من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف الوصل هدفه الثاني في الدقيقة 40، من هجمة مرتدة سريعة، وصلت فيها الكرة إلى علي صالح داخل منطقة الجزاء، ومررها سهلة إلى زميله جواو فيجريدو، والذي لم يجد صعوبة في وضعها بالمرمى.

وفي الدقيقة 41، أبعد دفاع عجمان كرة لتتهيأ على حدود منطقة الجزاء للاعب الوصل، علي صالح، والذي سدد كرة صاروخية قوية، سكنت الشباك، لتزداد صعوبة عجمان بالعودة.

وقلص حميد عبدالله، الفارق لعجمان في الدقيقة 50، بتسجيله الهدف الثاني بعد تمريرة من زميله تراولي، وألغى حكم المباراة، قراره باحتساب ركلة جزاء للوصل في الدقيقة 54، بعد العودة إلى تقنية الفيديو.