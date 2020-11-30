شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. عراك بين أمن المطار ومسافر رفض ارتداء الكمامة في بورتريكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نشب عراك بين مسافر أمريكي، الاثنين، وجنود الحرس الوطني في مطار إقليم بروتريكو التابع لمجموعة جزر تحت سيطرة الولايات المتحدة، بعدما رفض الأول ارتداء الكمامة وملء استمارات تصريح السفر، بسحب ما نشرت شبكة «سي بي إس» الإخبارية.

وأوضحت «سي بي إس» الإخبارية، أن الشرطة احتجزت المسافر في مطار بورتوريكو، وتم التعرف على هويته وتسليمه إلى السلطات المحلية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. عراك بين أمن المطار ومسافر رفض ارتداء الكمامة في بورتريكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.