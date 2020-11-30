وقف جميع الأعمال القتالية في تيجراي .. الخارجية الأمريكية توجه رسالة حاسمة لأثيوبيا

طالب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بوقف جميع الأعمال القتالية في تيجراي، بعد استمرارها لنحو شهر ما أدى إلى نزوح الآلاف من المدنيين.

وقال بومبيو عبر حسابه على موقع "تويتر": "لقد تحدثت مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي اليوم ودعوته لإنهاء القتال في تيجراي والبدء في المحادثات والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق".

وأضاف "من الضروري حل الصراع الدائر وإبقاء إثيوبيا على طريق الديمقراطية".