الجزائر تعلن استئناف إجلاء رعاياها من وإلى الخارج اعتبارًا من 6 ديسمبر المقبل

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الاثنين، عن استئناف رحلات إجلاء الجزائريين من وإلى الجزائر اعتبارًا من 6 ديسمبر المقبل، كما أعلنت الشركة الشروط المحددة في السفر على متن الرحلات الداخلية التي ستستأنف جزئيا اعتبارا من التاريخ ذاته.

وقالت الشركة - في بيان للشركة مساء اليوم إن المسافرين على متن الرحلات الداخلية سيكونون مجبرين على ارتداء الكمامة، على أن يتم تأكيد الرحلة من خلال التذكرة.

وأعلنت أنها ستستأنف رحلات الإجلاء من وإلى الجزائر يوم 6 ديسمبر المقبل، على أن تكون الرحلات من الجزائر نحو الخارج بشرط الموافقة المسبقة من البلد المستقبل للرحلة.. أما الرحلات من الخارج نحو الجزائر، فإن المسافر يكون مجبرا على حيازة جواز سفر جزائري، بالإضافة إلى التسجيل في الممثليات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج، كما يشترط على المسافرين على متن رحلات الجوية حيازة تذكرة سفر مؤكدة على متن شركة الخطوط الجوية الجزائرية فضلا عن تحليل "بي سي أر" سلبي قبل 72 ساعة عن موعد الرحلة.

يذكر أن الجزئر علقت كافة رحلات الطيران الداخلي والخارجي مع إغلاق كافة الحدود البرية والبحرية والجوية منذ مارس الماضي بسبب أزمة

وكان عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري قد قرر اليوم توسيع حظر التجوال المفروض بسبب كورونا ليشمل 34 ولاية من 8 مساء إلى 5 فجرا لمدة 15 يوما مع استئناف جزئي لرحلات الطيران الداخلي، حيث سيتم السماح بالرحلات من وإلى الولايات الجنوبية، و50 % من رحلات الولايات الشمالية كمرحلة أولى. الجزائر يوم 6 ديسمبر المقبل، على أن تكون الرحلات من الجزائر نحو الخارج بشرط الموافقة المسبقة من البلد المستقبل للرحلة.. أما الرحلات من الخارج نحو الجزائر، فإن المسافر يكون مجبرا على حيازة جواز سفر جزائري، بالإضافة إلى التسجيل في الممثليات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج، كما يشترط على المسافرين على متن رحلات الجوية حيازة تذكرة سفر مؤكدة على متن شركة الخطوط الجوية الجزائرية فضلا عن تحليل "بي سي أر" سلبي قبل 72 ساعة عن موعد الرحلة.يذكر أن الجزئر علقت كافة رحلات الطيران الداخلي والخارجي مع إغلاق كافة الحدود البرية والبحرية والجوية منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.وكان عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري قد قرر اليوم توسيع حظر التجوال المفروض بسبب كورونا ليشمل 34 ولاية من 8 مساء إلى 5 فجرا لمدة 15 يوما مع استئناف جزئي لرحلات الطيران الداخلي، حيث سيتم السماح بالرحلات من وإلى الولايات الجنوبية، و50 % من رحلات الولايات الشمالية كمرحلة أولى.

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