الخزانة الأمريكية على موعد مع أول رئيسة في التاريخ

وكانت يلين البالغة 74 عامًا قد كسرت الحواجز بتعيينها أول امرأة على رأس الاحتياطي الفدرالي، وستوكل إليها مهمة إعادة إنعاش الاقتصاد الأمريكي المنهك من تداعيات فيروس كورونا المستجد، في حال صادق مجلس الشيوخ على تسميتها، وكان بايدن قد أعلن الأسبوع الماضي اختيار شخصيات أخرى في الفريق الاقتصادي لإدارته عندما يتولى مهامه أواخر يناير المقبل.
وقال بايدن في بيان: «بينما نبذل الجهود للسيطرة على الفيروس، فإن هذا الفريق سيقدم المساعدة الاقتصادية الضرورية للشعب الأمريكي خلال الأزمة الاقتصادية هذه، ويساعدنا في إعادة بناء مستقبلنا أفضل من أي وقت».
وسجلت الولايات المتحدة تراجعًا حادًا في النمو مع خسارة عشرات ملايين الوظائف في وقت تبذل جهودًا حثيثة للسيطرة على طفرة في أعداد الإصابات بالفيروس في البلد الأكثر تضررًا بجائحة كوفيد-19.
وأعلن بايدن أيضًا اختيار «نيرا تاندن»، رئيسة مركز «أمريكان بروجرس» للأبحاث، لترؤس مكتب الإدارة والموازنة، واختير «والي أديييمو» المولود في نيجيريا، والذي كان نائبًا لمستشار الأمن القومي، نائبًا لوزيرة الخزانة، بحسب البيان.
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