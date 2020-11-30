سلطات الاحتلال تهدم عددا من المنازل

استمرت أعمال الهدم التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث هدمت عددًا من المنازل والمنشآت في مناطق مختلفة. وقال الناشط أحمد صلاح إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة أم ركبة جنوب بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وأغلقتها ومنعت الدخول والخروج منها، وهدمت منزل المواطن محمد يعقوب دعدوع، بينما هدمت قوات الاحتلال أساسات منزل قيد الإنشاء، وردمت بئرًا في واد الشرق بجبل الجمجمة في بلدة حلحول بمحافظة الخليل جنوب الضفة. كما هدمت السلطات الإسرائيلية منزلا في مدينة الطيرة بأراضي 1948 بذريعة البناء دون ترخيص، بعد أن فرضت طوقا على المنطقة الشمالية بالمدينة، ومنعت الأهالي من الاقتراب من الحي، بينما هدمت الآليات والجرافات المنزل الذي يعود للمواطن إسلام قشوع. في السياق نفسه، قال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية، محمد أبو الشيخ: «جرافات الاحتلال هدمت بركسين تجاريين قيد الإنشاء يعودان لمواطنين بمدينة قلقيلية، بحجة البناء دون ترخيص».



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