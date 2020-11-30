المملكة تدين الهجوم الإرهابي في نيجيريا

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين في شمال شرقي نيجيريا، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيقة حكومة وشعبا، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل. وجددت الوزارة التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيقة ضد هذه الأعمال الشنيعة التي تستهدف أرواح الأبرياء، وتزعزع الأمن والاستقرار.



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