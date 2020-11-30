4 تهم تلاحق مرتكبي العنف من الشرطة الفرنسية

وجه القضاء الفرنسي تهما إلى 4 عناصر شرطة، أُوقِف اثنان منهم، في إطار التحقيق المفتوح بقضية ضرب المنتج الموسيقي الأسود ميشال زيكلير، التي أثارت نقاشا حادا في كل أنحاء فرنسا حول عنف الشرطة وقانون «الأمن الشامل». ووجه قاضي التحقيق تهمتى «العنف المتعمد من جانب شخص يتولى سلطة عامة» و«الكذب في وثائق رسمية» لثلاثة منهم، تماشيا مع ما طلبته نيابة باريس العامة، وأعلنه مدعى عام الجمهورية، ريمي هيتز، بعد ظهر الأحد. وتطال التهم العناصر الثلاثة الظاهرين في مقطع الفيديو الذي نشره موقع «لوبسايدر»، الخميس، وتسبب في فضيحة كبرى، تشكّل مصدر «عار» حسب وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



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