بايدن يكشف عن أسماء مرشحيه للمناصب الاقتصادية الأميركية

سيف اليزيد - كشف الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، اليوم الاثنين، عن أسماء مرشحين لشغل المناصب اقتصادية المهمة.

وأعلن بايدن أعضاء فريقه الاقتصادي الذي سيتعين عليه مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا على العمال والشركات.

ورشح الرئيس المنتخب جانيت يلين، التي كانت أول امرأة ترأس البنك المركزي الأميركي، لمنصب وزير الخزانة.

وقال الفريق الانتقالي لبايدن، في بيان «اختيرت جانيت يلين لتولي وزارة الخزانة. في حال تأكيد التعيين، ستكون أول امرأة تتبوأ وزارة الخزانة في تاريخها الممتد 231 عاماً».

كما رشح الرئيس المنتخب، أديوالي أدييمو، الذي سيكون أول نائب أسود لوزير الخزانة.

ورشح أيضاً نيرا تاندن لمنصب مدير مكتب الإدارة والميزانية وسيسيليا راوس لرئاسة مجلس المستشارين الاقتصاديين.

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