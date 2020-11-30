20 قتيلاً باشتباكات مع حركة «الشباب» في الصومال

سيف اليزيد - قالت السلطات الصومالية، إن أكثر من 20 شخصاً قتلوا، اليوم الاثنين، بعد أن تصدى قرويون لحركة «الشباب» الإرهابية واشتبكوا معها في وسط البلاد.

وأكد القائد العسكري الصومالي الكبير عبد العزيز كوجي، أنه بعد أن هاجم مسلحو«الشباب» الإرهابيون «بعدوين» في منطقة «مودوج»، وصل «عدد القتلى في الاشتباك أكثر من 20 شخصاً من الجانبين».

وأفاد يوسف علي، وهو أحد القادة المحليين «تراجع مقاتلو الشباب عن أحياء عدة في المنطقة ويعسكرون حالياً خارجها».

وتشن حركة الشباب الإرهابية، المرتبطة بصلات مع تنظيم القاعدة الإرهابي، هجمات من حين لآخر على المباني الحكومية في المدن وقوات الأمن والجيش وحتى المدنيين في قراهم.

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