العراق: 2114 إصابة جديدة بكورونا و34 وفاة

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الاثنين، أنها أحصت 2114 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

بذلك، يصل إجمالي الإصابات إلى 552 ألفاً و549.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى أن 1771 مصاباً تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس، المسبب لمرض كوفيد-19، في البلاد إلى 482 ألفاً و764.

ولفتت إلى تسجيل 34 وفاة بالفيروس. وهو ما يرفع إجمالي الوفيات جراء الوباء إلى 12 ألفاً و258.

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