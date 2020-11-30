كورونا تتسبب بتمرد في سجن بسريلانكا وتودي بحياة 8 سجناء

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آخر تحديث: 30 - نوفمبر - 2020 4:56 مساءً
أهالي السجناء يتجمعون أمام السجن ويرجون رجال الشرطة معرفة أوضاع أبنائهم
تشهد سجون سريلانكا منذ أسابيع، اضطرابات في وقت تزداد حالات كوفيد-19 مع حظر السلطات الزيارات.
وتوفي سجينان مصابان وانتقلت العدوى الى أكثر من 1200 سجين وحارس وفقا لمسؤولين.
وتمرد المعتقلون في سجن مهارا قرب كولومبو ليل الاحد الاثنين بعدما اضرموا النار في المطابخ ومبنى اداري واحتجزوا حارسين بحسب الشرطة، ما أدى إلى مقتل 8 من السجناء.
والاثنين كان لا يزال يسمع اطلاق نار متفرق فيما سيطر 800 عنصر امن على السجن.
واكد وزير إصلاح السجون سدار شيني فرناندوبول أنه لم يكن امام السلطات خيار سوى فتح النار على المساجين لمنع عملية فرار جماعية.
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