كورونا تتسبب بتمرد في سجن بسريلانكا وتودي بحياة 8 سجناء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 نوفمبر 2020 07:18 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 30 - نوفمبر - 2020 4:56 مساءً

تشهد سجون سريلانكا منذ أسابيع، اضطرابات في وقت تزداد حالات كوفيد-19 مع حظر السلطات الزيارات.

وتوفي سجينان مصابان وانتقلت العدوى الى أكثر من 1200 سجين وحارس وفقا لمسؤولين.

وتمرد المعتقلون في سجن مهارا قرب كولومبو ليل الاحد الاثنين بعدما اضرموا النار في المطابخ ومبنى اداري واحتجزوا حارسين بحسب الشرطة، ما أدى إلى مقتل 8 من السجناء.

والاثنين كان لا يزال يسمع اطلاق نار متفرق فيما سيطر 800 عنصر امن على السجن.

واكد وزير إصلاح السجون سدار شيني فرناندوبول أنه لم يكن امام السلطات خيار سوى فتح النار على المساجين لمنع عملية فرار جماعية.