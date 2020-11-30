- 1/2
- 2/2
سلطنة عمان
استأنفت دولة سلطنة عمان إصدار تأشيراتها السياحية بعد تعليقها لفترة زمنية بسبب جائحة كورونا، حيث ستستأنف منح التأشيرات السياحية للزائرين في رحلات تنظمها الفنادق وشركات السفر.
واستأنفت عُمان الرحلات الجوية الدولية، في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، ولكن مع السماح فقط بدخول المواطنين والوافدين الذين يحملون إقامة سارية وتأشيرات عمل.
كما قرر المجلس الأعلى المسؤول عن مكافحة فيروس كورونا في البلاد، اليوم الإثنين، استئناف عدد من الأنشطة التجارية والصناعية، دون إعطاء تفاصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعليقها بسبب كورونا … سلطنة عمان تعاود إصدار التأشيرات السياحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.