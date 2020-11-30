بعد تعليقها بسبب كورونا … سلطنة عمان تعاود إصدار التأشيرات السياحية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 نوفمبر 2020 07:18 مساءً - منذ 3 ساعات

استأنفت دولة سلطنة عمان إصدار تأشيراتها السياحية بعد تعليقها لفترة زمنية بسبب جائحة كورونا، حيث ستستأنف منح التأشيرات السياحية للزائرين في رحلات تنظمها الفنادق وشركات السفر.

واستأنفت عُمان الرحلات الجوية الدولية، في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، ولكن مع السماح فقط بدخول المواطنين والوافدين الذين يحملون إقامة سارية وتأشيرات عمل.

كما قرر المجلس الأعلى المسؤول عن مكافحة فيروس كورونا في البلاد، اليوم الإثنين، استئناف عدد من الأنشطة التجارية والصناعية، دون إعطاء تفاصيل.