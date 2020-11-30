شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال تستدعي سفيرها في كينيا وتطلب مغادرة الكيني والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح الأمين العام لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالي محمد علي نور اليوم، أن البلاد اتخذت هذا القرار حفاظَا على سيادتها الوطنية، مشيرًا إلى أن البلاد لن تقبل على الإطلاق كل ما يمس سيادتها ويلحق الضرر بأمنها.
وتتهم الحكومة الصومالية كينيا بممارسة الضغوط على رئيس ولاية "جوبالاند" أحمد محمد إسلام، لتنفيذ أجنداتها السياسية وعرقلة الاتفاقية المبرمة بشأن الانتخابات المقبلة، متهمة إياها بخرق الأعراف الدبلوماسية للدول المجاورة.
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