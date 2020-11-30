شكرا لقرائتكم خبر عن "بايدن" يرشح جانيت يلين لمنصب وزير الخزانة والان نبدء بالتفاصيل
وأعلن بايدن عن أعضاء فريقه الاقتصادي الذي سيتعين عليه أن يكبح الضربات الموجعة التي وجهتها جائحة فيروس كورونا للعمال والشركات.
ورشح الرئيس المنتخب يلين، التي كانت أول إمرأة ترأس البنك المركزي الأمريكي، لمنصب وزير الخزانة وأديوالي أدييمو الذي سيكون أول نائب أسود لوزير الخزانة.
ورشح أيضا نيرا تاندن لمنصب مدير مكتب الإدارة والميزانية وسيسيليا راوس لرئاسة مجلس المستشارين الاقتصاديين.
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