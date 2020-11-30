تدريب بحري مصري يوناني بالمتوسط.. تعميق الصداقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفذت القوات المسلحة المصرية واليونانية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق بحر إيجه شمال البحر المتوسط في منطقة متوترة بين الحين والأخر.

جاء ذلك أثناء رحلة عودة الوحدات البحرية المصرية عقب إنتهاء فعاليات التدريب المصرى الروسى المشترك "جسر الصداقة -3" والذى تم تنفيذه بنطاق المياه الإقليمية الروسية.



وبحسب وسائل إعلام مصرية فقامت الوحدات البحرية بتنفيذ عدداً من الأنشطة شملت تمرين تشكيلات الإبحار، وتمرين مواصلات، وعدداً من الأنشطة التدريبية لتعزيز إجراءات الأمن البحرى فى البحر المتوسط وتحقيق التوافق فى أداء المهام القتالية للإسطولين المصرى واليونانى، وبما يتفق مع القواعد الدولية المعمول بها فى أعالى البحار .

وجاء التدريب العسكري في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة.

يذكر أن التدريب يسهم فى تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب اليونانى، والاستفادة من القدرات الثنائية فى تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين وتعزيز التعاون العسكرى بين القوات البحرية المصرية واليونانية.