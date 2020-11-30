إيران تتجمل لمغازلة إدارة بايدن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في محاولة للتجمل قبل تسلم القيادة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن، أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن الأمل في تراجع حدة التوترات مع الولايات المتحدة بعد تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الرئاسة، وذلك رغم اتهام طهران للولايات المتحدة وإسرائيل باغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده أخيرا.

وقال ظريف في مقابلة مصورة بثتها بوابة (انتخاب) الإخبارية أمس «لا نريد أن نبدأ صداقة، لكننا نريد تقليل التوتر والعداء غير الضروريين».

وأشار إلى أن تعزيز العلاقات مع واشنطن بعد تولي بايدن المنصب في يناير يصب في مصلحة إيران وشعبها، وحذر من محاولات تحويل النقاش إلى قضية سياسية داخلية.

وأشار ظريف إلى أنه يعرف بايدن عندما كان سيناتورا في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث كان ظريف سفيرا لإيران لدى الأمم المتحدة في الفترة من 2002 إلى 2007، وقال «بايدن منخرط في السياسة الخارجية للولايات المتحدة منذ السبعينيات من القرن الماضي، وعلى دراية بها أفضل من الرئيس الحالي دونالد ترمب».

وأضاف «إن سوء التفاهم والخلافات ستستمر بين البلدين بعد تولي الإدارة الجديدة زمام الأمور»، لكنه توقع أن تكون أقل مما كانت في عهد ترمب.