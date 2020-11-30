طهران: السلاح المستخدم في الاغتيال إسرائيلي

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وأوضح المصدر أن السلاح الذي تم جمعه من موقع الهجوم الإرهابي يحمل شعار ومواصفات الصناعة العسكرية الإسرائيلية، وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية أنها حصلت على أدلة جديدة بشأن هوية الجناة، وأن المعلومات ستنشر قريبا جدا.ولقي فخري زاده، الرئيس السابق لمنظمة الابتكار والبحث بوزارة الدفاع الإيرانية، حتفه في هجوم شمل انفجارا واحدا على الأقل وإطلاق نار بمدفع رشاش قرب طهران.
وكتب وزير الخارجية محمد جواد ظريف أمس على موقع تويتر أن الاغتيال يحمل كل بصمات النظام الإسرائيلي، وأعلنت إيران اغتيال فخري زاده الجمعة الماضي إثر استهداف سيارة كانت تقله قرب طهران، وتتهم إيران كلا من إسرائيل والولايات المتحدة باغتياله.
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