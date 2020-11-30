شكرا لقرائتكم خبر شمخاني: كنا نعلم بمحاولات اغتيال زاده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعترف أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني أمس بأن إيران كانت على علم باحتمال تعرض العالم فخري زاده لمحاولة الاغتيال في ذات الموقع الذي اغتيل فيه.

وأكد للتلفزيون الإيراني «الأجهزة الأمنية الإيرانية كانت على علم باحتمال تعرض العالم فخري زاده لمحاولة الاغتيال، في ذات الموقع الذي اغتيل فيه»، مضيفا «لكنها لم تأخذ الأمر على محمل الجد، بسبب تواتر الأنباء لديها طيلة السنوات العشرين الماضية عن مخططات لاغتياله، عملنا على تعزيز حماية فخري زاده، ولكن العدو نفذ الاغتيال عبر طريقة جديدة، وحرفية، وتخصصية».

وأشار إلى أن «فخري زاده كان عالما نوويا منقطع النظير، وله دور كبير في الصناعة النووية، والدفاع النووي، ومكافحة كورونا »، مؤكدا أن «إيران لديها الكثير من أمثال فخري زاده ولن يتمكن العدو من القضاء على قدراتهم العلمية».

وادعى أن «دماء فخري زاده ستدفعنا إلى استكمال مسيرته ومتابعة جهوده»، آملا «أن يكون قصاص إيران لدماء فخري زاده مبهجا للشعب الإيراني».

وقتل رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع الإيرانية، محسن فخري زاده، في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ»الإرهابية» يوم الجمعة الماضية، واتهمت إسرائيل بتنفيذها.