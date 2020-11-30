جريمة قتل بشعة.. ثلاثيني ينهي حياة صديقه بواسطة “شاقور” ضواحي بني ملال!

اهتزت ساكنة منطقة ايخوربا ضواحي بني ملال، اليوم الإثنين، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في الثلاثينيات من عمره على يد صديقه بواسطة “شاقور”.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الهالك، البالغ من العمر 31 سنة، راح ضحية خلاف بينه، وابن صديقه، تطور إلى جريمة قتل بشعة، إذ تلقى طعنات بواسطة سلاح، أسقطته جثة هامدة على الفور في مكان الواقعة.

وأضاف المصدر ذاته أن مكان الحادث عرف استنفارا لمختلف السلطات المحلية، وعناصر الدرك الملكي التي فتحت تحقيقا في الموضوع، وتمت محاصرة منزل المشتبه فيه في الجريمة وتوقيفه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عنه النيابة العامة المختصة بمحكمة الإستئناف ببني ملال.

وتم إيداع جثة الهالك مستودع الأموات في المستشفى الجهوي ببني ملال قصد إخضاعها للتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة، لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.