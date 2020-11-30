شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العمانية: 123699 إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بالسلطنة والان مع التفاصيل

الإثنين 30 نوفمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغت 123699 إصابة.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته وكالة الانباء العمانية، ان عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 1423 والمتعافين 115216 حالة.

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