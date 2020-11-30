شكرا لقرائتكم خبر عن 5123 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 5123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 219530 إصابة. وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع ألى 155026 بعد تسجيل 6454 حالة إضافية، كما سجلت 57 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 2751 حالة.

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