شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يدعو لإقرار تشريعات وطنية تُقَنِن حقوق كبار السن والان نبدء بالتفاصيل
وأكد البرلمان العربي في كلمة ألقتها رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان الدكتورة مستورة الشمري في أعمال ورشة العمل الإقليمية لبناء قدرات البرلمانات العربية حول حماية حقوق كبار السن والتي عقدت افتراضياً اليوم، دعمه للخطط الوطنية لدعم وحماية حقوق كبار السن، والإستراتيجية العربية لكبار السن التي تُغطي الفترة من 2019م إلى 2029م.
وأشارت "الشمري" إلى أن البرلمانات العربية تأتي في طليعة المؤسسات المعنية بالنهوض بواقع كبار السن وحل مشكلاتهم وتوفير جميع أشكال الرعاية لهم، وذلك من خلال إقرار التشريعات الوطنية التي تُقَنِن حقوقهم، وتفرض التزامات على الدولة وعلى المجتمع وعلى أفراد أسر المسنين لتلبية جميع احتياجاتهم وإشراكهم في جهود التنمية المجتمعية.
ونوهت "الشمري" بأن الظروف الطارئة التي تجتاح العالم اليوم بسبب جائحة "كورونا" تفرض على البرلمانيين العرب وجميع الحكومات والمؤسسات الوطنية في الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك إيلاء المزيد من الاهتمام والرعاية لكبار السن في ظل هذه الظروف الطارئة.
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