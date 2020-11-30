أسرة رئيس حزب إخواني موقوف تستقوي بسفارة أمريكا في السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في مسعى للاستقواء بالخارج، لجأت أسرة رئيس حزب إخواني في السودان للسفارة الأمريكية للاحتجاج على توقيفه.

ودفعت أسرة إبراهيم غندور بخطاب للسفارة الأمريكي في الخرطوم حول تفاصيل توقيفه في 29 يونيو/حزيران الماضي.

وقالت وفاء غندور في تصريح صحفي الإثنين عقب لقائها بالقائم بالأعمال الأمريكي إنها تطرقت إلى تفاصيل وتداعيات توقيف غندور.

وطالبت القائم بالأعمال الأمريكي بالتدخل للإفراج عنه.

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية تعلم الدور الكبير الذي لعبه غندور في رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان عبر حوارات المسارات الخمسة عام 2016.

وشغل غندور السياسي السوداني منصب وزير الخارجية من 2015 وحتى 2018 بعد قرار البرلمان بعدم القدرة على تحمل تكلفة البعثات الدبلوماسية.

وشكل السودان لجنة لإزالة تمكين الإخوان العام الماضي لإنهاء هيمنة تنظيم الإخوان الإرهابي على مفاصل السلطة في البلاد.

وكان السودان مشمولا في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب منذ عقود قبل أن تطيح الثورة بنظام عمر البشير ممهدة للقرار الذي صدر أخيرا من إدارة الرئيس دونالد ترامب برفعها من القائمة.