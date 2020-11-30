إسرائيل توصي بعثاتها الدبلوماسية بـ"أقصى الحذر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوعزت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، لبعثاتها في أنحاء العالم باتخاذ أقصى قدر من الحيطة والحذر.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إن الرسالة جاءت "بعد مرور ثلاثة أيام على تصفية العالم النووي البارز محسن فخري زادة قرب طهران".



وأشارت إلى أن مدير عام وزارة الخارجية ألون أوشفيز "بعث اليوم برسالة عاجلة إلى جميع السفارات والقنصليات الإسرائيلية، يدعوها فيها إلى إبداء اليقظة، ومراعاة وتطبيق التعليمات والإجراءات الأمنية المشددة بحذافيرها، نظرا لخطورة الموقف في ظل الأحداث الأخيرة التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي".

ووفق الرسالة، شدد أوشفيز على "ضرورة ضمان سلامة وأمن الدبلوماسيين وأبناء عائلاتهم في أماكن سكناهم والمؤسسات التابعة للجالية اليهودية في الدول التي يعملون فيها".

وكانت طهران اتهمت إسرائيل بالوقوف وراء عملية اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، رئيس منظمة الأبحاث والإبداع في وزارة الدفاع، الجمعة الماضية.

ورغم صمت إسرائيل إزاء هذه الاتهامات، إلا أنها رفعت حالة التأهب بسفاراتها وممثلياتها حول العالم في أعقاب الإعلان عن عملية الاغتيال.



وقالت القناة (12) الإسرائيلية، السبت، إنه "في مواجهة اتهام إسرائيل باغتيال زادة، واحتمال الرد، رفعت إسرائيل مستوى التأهب في سفاراتها حول العالم".