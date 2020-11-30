سلطنة عُمان تستأنف إصدار بعض التأشيرات السياحية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت وسائل الإعلام الرسمية إن سلطنة عُمان سوف تستأنف منح التأشيرات السياحية للزائرين في رحلات تنظمها الفنادق وشركات السفر وذلك بعد تعليقها بسبب جائحة كورونا.



واستأنفت عُمان الرحلات الجوية الدولية في الأول من أكتوبر تشرين الأول ولكن مع السماح فقط بدخول المواطنين والوافدين الذين يحملون إقامة سارية وتأشيرات عمل.

كما قرر المجلس الأعلى المسؤول عن مكافحة فيروس كورونا في البلاد اليوم الاثنين استئناف عدد من الأنشطة التجارية والصناعية، دون إعطاء تفاصيل.