شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تطالب غريفيث بإنقاذ صحفي مختطف والان مع التفاصيل
ووجهت نقابة الصحفيين اليمنيين أمس (الأحد)، نداءً عاجلاً للصليب الأحمر الدولي في اليمن طالبته بالتدخل لإنقاذ المنصوري وزملائه في سجون مليشيا الحوثي ونقله للمستشفى للعلاج.
ويواجه 4 صحفيين (عبدالخالق عمران، أكرم الوليدي، حارث حميد، وتوفيق المنصوري) الموت جراء إصدار المليشيا حكماً بإعدامهم بتهم كيدية كاذبة، كما ترفض حتى الآن الإفراج عنهم ضمن أي صفقة تبادل قادمة.
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