شكرا لقرائتكم نزاع إثيوبيا رئيس وزراء إثيوبيا ينفي قتل أي مدنيين في معارك تيغراي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، أمام البرلمان، اليوم الاثنين، إن قوات الحكومة الإثيوبية لم تقتل مدنيا واحدا في هجومها المستمر منذ شهر تقريبا على القوات المتمردة في منطقة تيغراي بشمال البلاد.

وأضاف أبي أن جيشه لن يدمر ميكيلي عاصمة تيغراي بعد السيطرة عليها في مطلع الأسبوع.

ولم يصدر رد حتى الآن من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، والتي اتهمت الحكومة باستهداف المدنيين في الضربات الجوية والقتال البري.

وفي السياق، أكد زعيم قوات المتمردين في إقليم تيغراي الإثيوبي، اليوم الاثنين، أنه لا يزال يقاتل على مقربة من مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم، بعد وقوعها تحت سيطرة القوات الإثيوبية.

وذكر دبرصيون جبرمكئيل، زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، لرويترز في رسالة نصية، أن قواته أسرت بعض الجنود الإريتريين الذين يقاتلون إلى جانب قوات الحكومة الإثيوبية.

ومن جانبها، قالت بيلين سيوم، المتحدثة باسم رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، إن الحكومة لا تهتم بالرد على "أوهام عصبة إجرامية".