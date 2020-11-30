شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان بن شخبوط يشهد احتفال «آسيوي الشطرنج» ويؤكد ريادته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

احتفل الاتحاد الآسيوي للشطرنج بمرور 30 عاماً على تأسيسه برعاية وحضور الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، كما حضر الاحتفال الذي أقيم في فندق جراند حياة دبي، الروسي أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وأناتولي كاربوف بطل العالم الأسبق، وهشام علي الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، وغازي المدني ممثل مجلس دبي الرياضي، ومانويل باتيستا، رجل الأعمال الإيطالي مالك الشركة الراعية.

وأقيمت مباراة استعراضية ماراثونية شارك فيها البطل العالمي كاربوف، وقام باللعب دفعة واحدة مع 15 لاعباً آسيوياً من الإمارات والهند والفلبين والأردن والكويت، واستطاع كاربوف الفوز في 13 مباراة، بينما نجح كل من محمد اليليلي، ومريم عيسى في تحقيق التعادل، فيما كانت أطول مباراة لبطل العالم الأسبق أمام بطل الإمارات الأسبق الدكتور محمد الطاهر.

وألقى الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان كلمة الاتحاد الآسيوي مرحباً بضيوف الإمارات في احتفالية مرور 30 عاماً على تأسيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، وفعالية الشطرنج في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد ـ 19) وضد المخدرات، واستعرض إنجازات الاتحاد الذي يضم حالياً 52 دولة، وينظم سنوياً أكثر من 200 فعالية ونشاط شطرنجي.

وأشاد بفوز منتخب آسيا للناشئين ببطولة العالم للقارات؛ بعد التغلب على منتخبات أوروبا وأمريكا وإفريقيا، الذي أكد ريادة الشطرنج الآسيوي، والتتويج بجهود ومبادرات الاتحاد الآسيوي؛ للنهوض برياضة الأذكياء في القارة الصفراء.

ووجه الشيخ سلطان بن شخبوط الشكر إلى رئيس الاتحاد الدولي؛ تقديراً لإدارته الحكيمة للمرحلة الراهنة، كما وجه الشكر إلى بطل العالم كاربوف سفير اليونيسكو؛ لمساهماته في الارتقاء برياضة الشطرنج عالمياً، مثمناً رعاية رجل الأعمال الإيطالي مانويل باتيستا للاحتفالية وفعالية الشطرنج ضد «كوفيد 19» وضد المخدرات.

وكشف الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان عن مفاجأة لعشاق اللعبة في قارة آسيا؛ بالإعلان عن تنظيم بطولة «آسيا سوبر جراند المفتوحة» للشطرنج بجوائز قيمتها 30 ألف دولار.

من جهته، أشاد اركادي دفوركوفيتش في كلمته بجهود وإنجازات الاتحاد الآسيوي للشطرنج، كما أثنى كاربوف بطل العالم على جهود الاتحاد الآسيوي في تطوير اللعبة، مشيراً إلى أن الأولمبياد العالمي للشطرنج الذي أقيم في دبي عام 1986 لا يزال هو الأفضل في تاريخ اللعبة، كاشفاً أنه يخطط حالياً لإقامة أكاديمية عالمية في دبي؛ لإعداد أبطال عالميين.

وأوضح الحكم الدولي مهدي عبد الرحيم رئيس حكام المباراة الاستعراضية التي أقيمت بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيس الاتحاد، أنه تمت مراعاة الإجراءات الاحترازية؛ بسبب جائحة كورونا.

وفي ختام الاحتفالية، تم تكريم فريق العمل بالاتحاد الآسيوي ممثلاً بالدكتورعبد الله الوحشي الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي، والدكتور هشام الجندي مستشار الاتحاد الآسيوي، والخبير والحكم الدولي مهدي عبد الرحيم رئيس لجنة الحكام الآسيوية رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي، وكاستو أبوندو المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي، وليلى رحال رئيسة اللجنة المنظمة للاحتفالية، ثم تم التقاط الصور التذكارية.

