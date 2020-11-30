شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء الفائزين فى جولة الإعادة بانتخابات النواب فى 9 دوائر بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض عن أسماء المرشحين الفائزين بانتخابات مجلس النواب، في 9 دوائر انتخابية بمحافظة البحيرة.

وجاءت أسماء النواب عن الدائرة الأولى "دمنهور" كالآتي: سناء برغش، وعادل حماد، وعبد الرؤوف الطنيخي، والدائرة الثانية "كفر الدوار"، كلا من: محمود شعلان، وسحر بشير معتوق، أحمد خطاب، وعن الدائرة الثالثة "أبوحمص" كلا من: أسامة المصري، وأحمد العرجاوى.

وعن دائرة المحمودية كلا من: هشام الجاهل، وبلال النحال، وجاءت أسماء الفائزين عن الدائرة الخامسة "حوش عيسي" علاء قريطم، والنائب أشرف المقرحي.

وعن دائرة الدلنجات، والنائبين حمدي أبو خشيم، وخالد أبوخطيب، عن دائرة أبو المطامير، ومحمد عزت ومحمد حجازي، عن دائرة ايتاي البارود، وعن دائرة كوم حمادة النائبين أحمد الشيشيني وطلبة النحال.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة طبقت جميع معايير النزاهة والشفافية الدولية فى إجراء جولة الإعادة فى 13 محافظة، واتبعت أفضل الوسائل من أجل إتمام عمليات التصويت والفرز وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث أمرت الهيئة بتعقيم اللجان صباحا ومساء خلال أيام التصويت أو وقت الفرز وألزمت جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة وتوفيرها بالمجان لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع.

وأشار رئيس الوطنية للانتخابات، إلى أن الهيئة فصلت فى جميع التظلمات المقدمة من المرشحين والبالغ عددها 50 تظلم الذين تظلموا على عملتى الاقتراع والفرز واتبعت فى ذلك حياد القاضى وتجرده، واخطرت المتظلمين وفقا للقانون وقرارات الهيئة، خلال مدة 24 ساعة من الفصل فيه، كما تم إضافة أصوات المصريين بالخارج التى تلقتها اللجنة المشرفة على تصويت الخارج المشكلة بالهيئة الوطنية للانتخابات، إلى نتائج الداخل بعد مراجعتها والتدقيق فى الأرقام الخاصة بعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى جولة الإعادة، ومطابقتها مع عدد الناخبين الذين سجلوا بياناتهم خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر باعتبارها قاعدة بيانات المصريين بالخارج، وكذا مراجعة ما حصل عليه كل مرشح فى تلك الجولة.