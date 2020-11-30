شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى تركى يتهم أردوغان ربيع الجيش إلى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البرلمانى التركى على ماهر باشارير، النائب عن حزب الشعب الجمهورى أن الجيش التركى تم بيعه إلى قطر، حيث أشار خلال حلوله ضيفا على برنامج "ما هو الفكر الحقيقى" للمذيع التركى أران إيلماز، على قناة “هابرترك”، أنه تم بيع مصنع دبابات إلى قطر .

وبحسب صحيفة زمان التركية المعارضة فإن البرلمانى التركى قال إنه لأول مرة فى تاريخ الجمهورية التركية يباع جيش الدولة، مشيرا إلى أنه لا يستطيع تقييم ثمن المصنع، ولكن يقال أن ثمنه 20 مليار دولار، وتم بيعه للدوحة بـ50 مليون دولار فقط.

ورد عليه الباحث التركى حلمى داشدمير ورئيس جامعة يينى يوزيل يشار حجى صالح أوغلو، سائلا إياه “أى جيش تم بيعه؟”، فقال باشارير “أليس مصنع الدبابات جيشا؟”.

كما طالب نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ماهر أونال، عبر تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، باشارير، بالاعتذار، مشيرا إلى أنه لا يستحق شرف تمثيل الأمة التركية.