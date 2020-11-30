شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر مهنئا مجلس الشيوخ بوضع اللائحة: بداية تواكب المرحلة الحالية لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، مجلس الشيوخ ورئيسه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بموافقة المجلس على اللائحة التنفيذية للشيوخ، واصفا ما شهدته جلسة إقرار اللائحة من مناقشات ومداخلات مثمرة من أعضاءه تكشف عما يضمه المجلس من كوادر وخبراء على قدر المسؤولية الملقاة عليهم، وأن الغرفة الثانية للبرلمان سيكون لها دور فعال ورائد فى صياغة التشريعات التى تتواكب مع المرحلة الدقيقة التى تمر بها مصر.

وأضاف "مطر" فى بيان اليوم أن إقرار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ بداية حقيقية لانطلاق مجلس الشيوخ المكون من كوكبة مميزة من المتخصصين فى مجال عملهم، من أكاديميين وسياسيين أو إعلاميين، مضيفا :" مجلس الشيوخ قادرة على القيام بالدور الذى حدده الدستور للغرفة الثانية للتشريع.

وقد نشر ”الخليج 365” مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، بعد إقرارها نهائيا من مجلس الشيوخ فى جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ومن المقرر رفعها إلى رئيس الجمهورية.

وحسب التقرير البرلمانى للجنة الخاصة المناط بها إعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، فإن اللجنة أجرت فى سبيل تحقيق ذلك العديد من التعديلات، بالإضافة والحذف على المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس، فضلا عن استحداث مجموعة من النصوص التى تلائم الأحكام الواردة فى الدستور، حرصا على تحقيق التكامل التشريعى بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة فى مشروع اللائحة الداخلية المعروض على المجلس.

يشار إلى أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتى اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزاما دستوريا على مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.

وجاء مشروع اللائحة مكونا من 292 مادة مقسمة إلى 12 بابا، ورد الكثير من أحكامها مرددًا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعى بالنظر إلى أن الدستور أكد سريان 22 مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب فى شأن مجلس الشيوخ على النحو المنصوص عليه فى المادة 254 منه.