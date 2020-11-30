رسميًا.. إعلان فوز 14 مرشحًا على المقاعد الفردية في انتخابات النواب بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الاثنين، أسماء المرشحين الفائزين على المقاعد الفردية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظة سوهاج.

وضمت قائمة الفائزين 10 مرشحين عن أحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة الوطن و4 مرشحين مستقلين، وهم: "حاتم مبارك وأحمد عواجه "مستقلين" بمركز سوهاج، زكريا حسان ومحمد لبيب "مستقبل وطن" بمركز أخميم، ورفعت شكيب "مستقل" بمركز المراغة، مصطفى سالم وإبراهيم خليفة "مستقبل وطن" ونشأت فؤاد عباس "الشعب الجمهوري" بمركز طهطا".

كما ضمت قائمة أسماء المرشحين الفائزين ياسر نصر "الشعب الجمهوري" وخليفة رضوان "مستقبل وطن" بمركز جرجا، عاطف كعربان "مستقل" بمركز المنشاة، محمود أبو الخير ونور الدين أبو ستيت "مستقبل وطن" بمركز البلينا، أحمد عبدالسلام قورة "حماة الوطن" بمركز دار السلام.